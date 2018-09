Se implica Mircea Lucescu la Dinamo? "Am vorbit cu el acum cateva zile, asta mi-a spus"

Dinamo s-a afundat intr-o criza din care pare ca nu poate iesi prea curand.

In tot haosul de la Dinamo, salvarea s-ar putea numi Mircea Lucescu. Actualul selectioner al Turciei a ramas un apropiat al clubului Dinamo in ultimii ani si are o relatie de prietenie cu Ionut Negoita.

In urma cu doi ani, ProSport a scris despre faptul ca Mircea Lucescu l-a ajutat la un moment dat pe Ionut Negoita cu 1,5 milioane de euro, pentru finantarea clubului Dinamo.

"Eu am vorbit cu Mircea Lucescu la telefon, acum 6-7 zile. A spus ca toata viata va ramane dinamovist, si ca oricand i se va cere o parere, va cauta sa dea cele mai bune sfaturi. Totul pentru binele lui Dinamo."

"Eu stiu ca nu a dat niciun ban, dar daca a dat este o problema individuala a lui", a spus Constantin Anghelache la Ora exacta in sport.

Vine Ionut Lupescu?

Dupa plecarea lui Danciulescu, si ca urmare a haosului administrativ din ultimii ani, Ionut Negoita va incerca sa aduca la club un om cu o imagine buna, dar si cu reale calitati manageriale.

Marea provocare: Ionut Lupescu! Negoita vrea sa il convinga pe Lupescu sa accepte functia de director general la Dinamo, cu putere totala de decizie.

Gazeta scrie ca Lupescu va avea chiar astazi o discutie in acest sens cu Ionut Negoita.

Si Mircea Lucescu il considera pe Lupescu cel mai potrivit om de conducere din fotbal. La alegerile de la Federatie, din primavara, Lupescu a avut parte de toata sustinerea lui Mircea Lucescu.

Alte variante pentru functia de director general la Dinamo sunt Cornel Sfaiter, fost presedinte la Botosani, si Marius Stan, fostul conducator al Otelului Galati.