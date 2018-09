Dan Alexa a rupt tacerea si a vorbit despre inlocuirea lui Bratu la Dinamo! Ce spune antrenorul Calarasiului

Dan Alexa recunoaste ca isi doreste sa antreneze la Dinamo, dar spune ca pana in acest moment nu s-a pus problema, nefiind contactat de nimeni.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Alexa spune ca nu stie nimic despre Dinamo si nu a fost contactat de nimeni. El a aflat din presa ca numele sau este vehiculat pentru inlocuirea lui Florin Bratu.

Pe de alta parte, antrenorul Calarasiului mai spune ca Bratu este o varianta buna pentru Dinamo in acest moment si ca este "un antrenor foarte bun".

"Pe mine nu m-a contactat absolut nimeni. Nu stiu absolut nimic de Dinamo decat din presa. Ma simt foarte bine aici, am mai avut aceeasi discutie in iarna. Nu a fost niciun fel de discutie, doar zvon. Absolut doar zvon! Ma simt bine aici, stiti foarte bine, am foarte multa liniste, sunt apreciat, lucrez cu oameni de calitate la nivelul staffului tehnic, la nivelul staffului organizatoric, oameni care conduc destinele echipei orasului, judetului.

Este greu sa iei o decizie de genul asta dar, repet, chiar nu a fost niciun fel de discutie. Cu mine nu a vorbit nimeni", a spus Alexa pentru siteul oficial al clubului, afcdunareacalarasi.ro.

"Da, mi-am dorit sa ajung la Dinamo. Mi-am dorit si imi doresc sa antrenez toate echipele la care am jucat. Rapidul l-am antrenat, Poli Timisoara am antrenat-o...", a mai spus antrenorul.

"Din punctul meu de vedere si chiar sunt convins de ce spun, Bratu este un foarte bun antrenor. Cu jucatori tineri, cu... acolo e un proces de reconstructie, s-a investit putin la nivel de transferuri, au avut rezultate bune, vor sa joace cu jucatori tineri, e un proces de reconstructie. Pe undeva poate era normal dar, repet, Bratu mi se pare un antrenor foarte echilibrat.



Desi e prima echipa de seniori a intrat foarte bine, a avut rezultate foarte bune in play-out. Discursul lui este foarte bun, adica nu entuziasmeaza sau... mereu e echilibrat. Eu cred ca este varianta foarte buna pentru Dinamo", a mai spus Alexa.