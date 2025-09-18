Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant, a identificat principala cauză a parcursului intern dezastruos: regula U21, care obligă campioana să folosească jucători considerați sub nivelul echipei.



Dănciulescu a oferit, la Digisport, o explicație tranșantă pentru diferența uriașă de performanță dintre Superliga și cupele europene.



"În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21", a început el analiza. Fostul dinamovist a pus degetul pe rană și a criticat vehement valoarea tinerilor pe care FCSB se bazează în competiția internă, nominalizându-i indirect pe Andrei Dăncuș (16 ani), Ionuț Cercel (18 ani), Mihai Toma (18 ani) și Alexandru Stoian (17 ani).



"Atunci când folosește under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc plus echipei. Asta e părerea mea! Se vede că nu sunt jucători de FCSB!", a punctat Dănciulescu.



Comparație dură cu rivala din campionat



Pentru a-și susține ideea, analistul a adus în discuție strategia rivalei de la Universitatea Craiova, care stă mult mai bine la acest capitol.



"Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de under foarte bune, FCSB nu", a mai spus acesta, subliniind că problemele defensive ale vicecampioanei, unde au fost rulați tinerii Toma și Cercel, sunt o consecință directă a acestei strategii deficitare.



Tentativa eșuată a clubului de a-l aduce pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș pe finalul perioadei de transferuri nu face decât să confirme că oficialii FCSB au realizat târziu care este punctul slab al lotului.

