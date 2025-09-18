VIDEO Atenție, FCSB! Viitoarea adversară taie și spânzură în campionat: 5 victorii în 5 etape, un japonez letal și un antrenor cu nume

Atenție, FCSB! Viitoarea adversară taie și spânzură în campionat: 5 victorii în 5 etape, un japonez letal și un antrenor cu nume Europa League
Alexandru Hațieganu
Campioana României o întâlnește pe Feyenoord Rotterdam în grupa unică din Europa League.

FCSB Feyenoord Rotterdam Ayase Ueda Aymen Sliti Robin van Persie
Feyenoord Rotterdam, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, îşi menţine parcursul perfect în acest debut de sezon în prima ligă olandeză de fotbal, după ce a învins-o pe Fortuna Sittard cu scorul de 2-0, miercuri seara, la Rotterdam, într-un meci din etapa a treia.

Japonezul Ayase Ueda (40), 5 goluri în primele 5 etape din Eredivisie, şi Aymen Sliti (72) au marcat pentru liderul din Eredivisie.

După cinci etape, echipa antrenată de Robin van Persie ocupă primul loc, cu maximum de puncte (15), urmată de campioana PSV Eindhoven, la care joacă internaţionalul român Dennis Man, cu 12 puncte, Ajax Amsterdam, 11 puncte etc.

FCSB va juca în Europa League cu Feyenoord pe 11 decembrie, la Bucureşti, iar cu altă echipă olandeză, Go Ahead Eagles (locul 11 în Eredivisie, cu 6 puncte), pe 25 septembrie, în prima etapă, la Deventer. Info: Agerpres

Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul ”câinilor”

După nouă etape disputate din Superligă, pe podium se află Universitatea Craiova (23 de puncte), Rapid (19 p) și Dinamo (18 p), surpriza din Top 3 fiind mai degrabă echipa ”câinilor”, având în vedere investițiile masive de la primele două clasate, investiții care încep să producă și rezultate.

Una dintre explicațiile pentru debutul de sezon foarte bun al lui Dinamo stă în jocul extraordinar de pase al echipei lui Zeljko Kopic, lider în Superligă în ceea ce privește posesia balonului, cu o medie de aproape 60% pe meci.

Dacă ne uităm la statisticile Sofascore, există un dinamovist care se apropie de perfecțiune în ceea ce privește precizia paselor.

Mijlocașul central Eddy Gnahore, fotbalist cu Manchester City sau Napoli în CV, este lider la acest capitol, cu o precizie a paselor de 97,26%!

Doar nouă fotbaliști din Superligă au peste 91% precizie, fiind luați în calcul jucătorii care au disputat cel puțin cinci meciuri în acest campionat.

Iar dintre cei nouă fotbaliști din top, trei sunt de la Dinamo: liderul Eddy Gnahore, Adrian Caragea și Kennedy Boateng!

