Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la 19:45.

Olandezii, pregătiți pentru meciul cu FCSB

Bart Ellenbroek, administratorul centrului orașului Deventer, a vorbit despre pregătirile din oraș pentru partida cu FCSB. Autoritățile olandeze nu își doresc incidente între fanii românii și cei olandezi, astfel că au luat anumite măsuri de prevenție.

Suporterii români vor fi așteptați în afara centrului orașului pentru a-și procura biletele, însă aceștia vor avea posibilitatea să viziteze dacă vor dori acest lucru.

”Vom primi fanii români la berăria DAVO din oraș. Este în afara centrului, dar totuși situată în apropiere de centru. Ne gândim la De Scheg. Nu este vorba că oamenilor nu li se permite să intre în oraș. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de meciul cu Brann Bergen”, a spus Bart Ellenbrook, conform oost.nl.

Administratorul centrului orașului Deventer susține că olandezii sunt entuziasmați pentru meciul cu FCSB, iar orașul este deja împânzit cu steaguri roșii și galbene.

Totodată, Ellenbroek spune că vor fi suplimentate forțele de ordine pentru meciurile din Europa League, chiar dacă incidente mai serioase sunt așteptate la meciul cu Aston Villa.

”Entuziasmul începe să cuprindă orașul acum; steaguri roșii și galbene se cumpără peste tot, Deventer Marketing este ocupat, iar antreprenorii vin cu idei grozave. Așteptăm cu nerăbdare.

Acei englezi se vor distra cu siguranță aici. S-a făcut o cercetare amănunțită asupra suporterilor care vin aici. Desigur, suntem familiarizați cu exemple din alte orașe unde lucrurile au mers prost și da, va fi mai multă poliție pe străzi și jandarmi gata de intervenție. Dar cred că nu ar trebui să marginalizăm fotbalul într-un colț unde nu îi este locul 95%. Presupunem că va fi o mare sărbătoare a fotbalului. În plus, suntem obișnuiți să organizăm evenimente mari în Deventer”, a mai spus Ellenbroek.

Programul FCSB în Europa League 2025/26: