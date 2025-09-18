Antrenorul ciucanilor a scos în evidență diferența financiară uriașă dintre cele două cluburi, considerând rezultatul o adevărată performanță pentru echipa sa.



Remiza de la Miercurea Ciuc, obținută în runda a noua, a fost una dintre marile surprize ale etapei, iar ecourile ei încă se resimt. Ilyes a ținut să sublinieze contextul în care a fost obținut acest punct. "Dacă comparăm lotul lor, evaluat la 50 de milioane și pe al nostru, cotat la 5 milioane... Asta spune multe", a punctat tehnicianul, potrivit Digisport.



Pentru o echipă nou-promovată, care a adus 10 jucători noi în vară, egalul cu cea mai puternică formație din campionat este echivalentul unui succes. "Pentru noi, pentru o echipă care a venit din Liga 2, să faci un rezultat de egalitate cu echipa campioană este ca o victorie", a adăugat acesta.



Ilyes: "Dacă aveam viteză pe benzi, puteam să îi batem"

Mai mult, antrenorul consideră că echipa sa ar fi putut da lovitura și să obțină toate cele trei puncte. Ilyes a explicat că a studiat atent jocul FCSB-ului și a descoperit o vulnerabilitate majoră în comparație cu sezonul trecut.



"Studiind foarte multe meciuri ale lor, am văzut lipsa de agresivitate. Nu mai au același pressing ofensiv ca anul trecut. Am putut să ies foarte ușor din zona defensivă și să construiesc. Ei lăsând foarte multe spații pe benzi, dacă aveam jucători de viteză, puteam să îi batem", a conchis Robert Ilyes, făcând aluzie și la uriașa ocazie ratată de harghiteni în minutele de prelungire.

