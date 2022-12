Dan Șucu l-a taxat public pe ministrul Eduard Novak: „Nu am încredere că va face ce a promis!”

Acționarul Rapidului a anunțat că nu intenționează să se oprească aici și că intenționează să continue investițiile și în următorii cinci ani, cu accent pe fotbalul juvenil.

Statul român, prin vocea ministrului Eduard Novak, a anunțat investiții masive în dezvoltarea de baze sportive, însă Dan Șucu a susținut chiar cu ministrul de față că nu crede că aceste investiții vor avea loc.

Șucu: „Vom construi bazele sportive pe banii noștri!”

„Atunci când am investit în bazele sportive, ne-am gândit la sănătate, ne-am gândit la două mii de copii care vor putea să facă sport. E inutil să vă spun în clipa de față că e grozav să ai spitale bune în România, dar e și mai grozav să ai baze sporive, pentru ca copii noștri să nu ajungă la spital, să facă sport, să fie feriți de obezitate, să nu mai stea numai în fața calculatoarelor. Să îi ferim de băutură, de țigări, de droguri. Și asta a fost intenția inițială. De acolo am pornit, dar hai să nu vorbim neapărat de istorie, hai să vorbim ce facem în continuare. Când am investit în fotbal, am văzut o anomalie ca om de afaceri. Nu prea le plac cifrele celor din fotbal, dar deloc. Nu le plac obiectivele măsurabile, nici obiectivele finale, nici cele parțiale, nici cele tranzitorii. Și atunci, din punctul meu de vedere, am încercat să găsesc soluții pentru ce vorbim în clipa de față.

Eu mi-am propus să reușim împreună să dublăm numărul de copii care sunt legitimați la fotbal în următorii cinci ani. Sigur că ne trebuie baze sportive, sigur că ne trebuie și dorință, putere. Eu și soția mea am decis că vom investi în continuare în cel puțin zece baze sportive în următorii cinci ani. Le vom construi pe banii noștri. Zece la sută din această creștere o vom face cu banii noștri, dar ele trebuie făcute în continuare și sincer chiar dacă domnul ministru este aici de față nu am nici cea mai mică încredere că o să o facă. Nu cred că ministerele, nu cred că primăriile, nu cred că federațiile sau altcineva vor face aceste baze. Eu cred că noi înșine le vom face pe banii noștri și pe puterea noastră”, a spus Dan Șucu, potrivit Prosport.