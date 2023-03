"Ministerul Sportului a avut mereu o atitudine deschisă către colaborare şi am căutat soluţii la problemele reale din sportul românesc. Am arătat în repetate rânduri că ne dorim să ascultăm revendicările Sindicatului Naţional Sport şi Tineret. Protestul SNST din 23 martie a fost unul fără a avea baze reale. Nu am văzut nimic legat de sport, de solicitări în beneficiul angajaţilor, de proiecte de viitor. A fost o manifestaţie cu lozinci care nu au legătură cu sportul, cu atacuri la persoană şi incitare la violenţe", a afirmat Novak, pentru agerpres.

"Ministerul Sportului nu a obstrucţionat în niciun fel protestul, din contră, a asigurat cadrul pentru organizarea acestei acţiuni. Atribuţiile unui sindicat ar trebui să fie altele, să reprezinte interesele angajaţilor şi membrilor săi. Dacă sindicatul ar aloca măcar 10% în beneficiul sportului din efortul depus pentru aceste atacuri, am vedea nişte rezultate importante. Noi vom continua să susţinem dialogul şi să căutăm sprijin pentru acele proiecte care vin în sprijinul sportului din România, precum Strategia Naţională pentru Sport, îmbunătăţirea cadrului legislativ, dezvoltarea infrastructurii sportive, descentralizarea, creşterea sportului de performanţă, a celui de masă şi cel din şcoli", a mai afirmat ministrul Novak.

Secretarul de stat Flavius Sirop a declarat în timpul mitingului din faţa Ministerului Sportului că îi invită pe membrii Sindicatului Naţional Sport şi Tineret la o şedinţă pentru a lua act de revendicările acestora.

"Am venit azi în faţa sindicatului în virtutea atribuţiilor pe care le deţin, adică de a gestiona relaţia cu sindicatul. Ne manifestăm astfel disponibilitatea la dialog. I-am invitat pe membrii de sindicat ca după mitingul de protest să urce în minister şi să avem o şedinţă în cadrul căreia vom lua act de revendicările dumnealor. Vom veni cu potenţiale soluţii şi le vom asculta doleanţele. Nu pot să confirm că domnul ministru va fi prezent la această şedinţă, dar va fi prezentă mare parte din conducerea ministerului. Noi am avut dialog cu sindicatul şi până acum. Unele lucruri se pot rezolva, altele nu cu posibilităţile actuale, dar e foarte important că am arătat deschidere şi transparenţă", a precizat Sirop.

Aproximativ 200 de membri ai Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST) au protestat, joi, împotriva ministrului Eduard Novak, căruia i-au cerut demisia, în timpul mitingului unul dintre manifestanţi fiind reţinut de jandarmi.

Incidentul a provocat tensiune în faţa sediului Ministerului Sportului, iar pentru scurt timp protestatarii au blocat circulaţia solicitând eliberarea membrului de sindicat reţinut. După câteva minute circulaţia a revenit însă la normal, iar protestatarul a fost transportat la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Membrii de sindicat au afişat un banner uriaş ridicat de o macara până la etajul patru al clădirii ministerului pe care au afişat mesajul: "Demisia Novak". De asemenea, au fost afişate mesaje pe pancarte mai mici precum: "Pierdut ministru, îl declarăm nul", "Vrem ministru dedicat, Novak e mereu plecat", "Puteţi să vă supăraţi, de astăzi nu mai furaţi", "Descentralizarea - tun imobiliar", "Jos dictatura hoţilor din tineret şi sport" şi "Sport şi tineret, cel mai prost buget".

Nemulţumirile principale ale SNST sunt: suspendarea dialogului social şi a consultărilor, lipsa de transparenţă privind descentralizarea şi reorganizarea, blocarea activităţilor şi programelor specifice, incertitudinea şi nesiguranţa locurilor de muncă, inexistenţa criteriilor de acordare a bugetelor către unităţile subordonate, tăieri şi sistări abuzive ale finanţării federaţiilor sportive naţionale, blocarea proiectului Strategia Naţională pentru Sport, inechităţile privind premierile pentru rezultatele sportive deosebite şi ilegalităţile făcute de conducerea ministerului în gestionarea bugetului Sportului.

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, organizaţie afiliată la Federaţia Publisind/Blocul Naţional Sindical, solicită măsuri imediate din partea Guvernului României pentru soluţionarea problemelor din domeniu. De asemenea, se cere intervenţia personală a premierului Nicolae Ciucă pentru deblocarea reorganizării Ministerului Sportului, proces suspendat de peste un an, dar şi înlăturarea celor care aduc prejudicii bugetului destinat sportului.