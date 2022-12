Adrian Mutu, dezamăgit după ieșirea Rapidului din Cupa României: „Nu am putut băga mingea în poartă din 5 centrimetri!”

Rapid a remizat în ultimul meci din Cupa României, 0-0 cu U Cluj, și a ratat șansa de a se califica în faza superioară a competiției. Din grupa giuleștenilor, CFR Cluj și Rapid și-au asigurat biletul în sferturile Cupei României.

Adrian Mutu, dezamăgit de ocaziile irosite de jucătorii săi

Adrian Mutu (43 ani) a precizat că elevii săi au pierdut calificarea în meciul cu Farul Constanța, 0-2, când au irosit mai multe ocazii de a marca. Cu toate acestea, tehnicianul a tras un semnal de alarmă și după partida cu U Cluj, referitor la ușurința cu care jucătorii Rapidului tratează fazele clare de a înscrie.

„În momentul în care o echipă se apără cu foarte mulți oameni, cum a fost în această seară, trebuie să fim mult mai buni la ultima pase. În față trebuie să facem mult mai mult. Jucătorii de pe benzi trebuie să aibă responsabilitatea 1-1.

E o problemă, pentru că producem acțiuni, dar ratăm foarte mult. Nu avem golurile dorite. Greșim ultima pasă. E păcat de jocul pe care îl facem.

Calificarea nu am pierdut-o aici, ci la meciul cu Farul. Tot pe lipsa inspirației la finalizare. Atunci am avut mult mai multe ocazii, dar nu am putut băga mingea în poartă nici din măcar din 5 centimetri. Aici ține și de valoarea jucătorilor, degeaba lucrezi.

Pentru noi, acest turneu amical a devenit, nu o problemă, dar greu de abordat. Nu avem un efectiv de jucători, doar dacă aducem unii din academie. Vom face un mix.

Avem și derby-ul cu Petrolul în campionat, acela contează pentru noi. La nivel de scor, nu contează turneul. Sperăm să tragem și foloase din această experiență. Vreau să ieșim sănătoși. Acesta este cel mai important lucru pentru noi”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.