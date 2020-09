Dan Petrescu si-a pierdut jucatorul preferat pentru o suma modesta! Cati bani incaseaza CFR din transferul lui Boli si ce salariu va avea fundasul in Turcia

Kevin Boli a fost unul dintre jucatorii preferati ai lui Dan Petrescu in ultimii ani. Antrenorul roman l-a luat pe fundasul ivorian inclusiv in China, la Guizhou, iar in iarna acestui an l-a readus la CFR Cluj. Boli a contribuit la 2 dintre ultimele 3 titluri ale CFR-ului, insa a ales sa o paraseasca pe campioana Romaniei.

Dorinta lui Boli de a pleca neaparat din Gruia, i-a obligat pe sefii clujenilor sa accepte o oferta de doar 250.000 de euro din partea lui Samsunspor, anunta Fanatik.

De asemenea, Boli a renuntat la 54.000 de euro, suma care reprezinta 3 salarii restante din partea CFR-ului.

Potrivit sursei citate, fundasul va avea un salariu de 30.000 de euro pe luna in liga secunda din Turcia, mai mult decat castiga la CFR Cluj.

3 titluri de campion in Romania are Kevin Boli. Unul cu Viitorul si doua cu CFR Cluj. Cota de piata a ivorianului este de 1.1 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.