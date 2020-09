Kevin Boli pleaca de la CFR! Anuntul presei din Turcia

Dan Petrescu poate pierde inca un jucator important in aceasta perioada de transferuri.

Samsunspor echipa care joaca in liga secunda din Turcia isi intareste lotul pentru actualul sezon si ar fi ajuns la un acord cu jucatorul ardelenilor. Gruparea turca ar fi ajuns la un acord cu CFR, iar jucatorul ar urma sa semneze un contract valabil pe 3 ani, potrivit TFF Ligler.

In ultimul sezon, fundasul ivorian in varsta de 29 de ani a jucat 21 de meciuri in toate competiile. El a reusit sa castige titlul in sezonul trecut cu "feroviarii".

Samsunspor, Kevin Boli transferinde mutlu sona ulaştı.

Samsunspor, Kevin Boli transferinde mutlu sona ulaştı.

Samsun ekibi, Kevin Boli'nin transferi için CFR Cluj ile anlaşma sağladı.