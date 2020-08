Prima reactie a croatilor dupa ce au eliminat-o pe CFR Cluj din Champions League! "In aceasta seara am avut putin mai mult noroc!"

Zoran Mamic a comentat meciul cu CFR Cluj din turul 2 preliminar al Champions League.

Antrenorul croatilor a pus victoria pe seama norocului si a laudat-o pe CFR, pe care a eliminat-o din Liga Campionilor in urma loviturilor de la 11 metri.

"A fost un meci foarte dificil, contra unei echipe foarte bune care a avut avantajul terenului propriu. Au avut multe ocazii, dar noi am gasit puterea sa rezistam si am reusit sa inscriem al doilea gol.

In prelungirile reprizei secunde am primit un gol care ne-a socat, eram sigur ca in reprizele de prelungiri vom avea o sansa, dar asta e fotbalul. Am ajuns la penalty-uri si am reusit sa trecem de acest meci.

Eu am venit de multe ori in Romania si stiam ca CFR e un club important, care a avut un sezon impresionant. Are multi jucatori experimentati... Poate ca am avut putin mai mult noroc in aceasta seara", a declarat Mamic la finalul partidei de la Cluj.

Campioana Romaniei a fost invinsa la penalty-uri, dupa ratarea incredibila a lui Boli, si-a incheiat parcursul in sezonul 2020/21 al Ligii Campionilor. CFR va evolua, insa, in turul 3 preliminar al Europa League, pentru care tragerea la sorti este programata pe 1 septembrie, sau chiar in playoff-ul competitiei.