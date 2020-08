Adversari la indemana pentru campioana Romaniei in turul 3 preliminar din Europa League! Cum se poate califica CFR Cluj direct in playoff-ul competitiei

CFR Cluj a pierdut la penalty-uri meciul cu Dinamo Zagreb, din turul 2 preliminar al Champions League.

Campioana Romaniei nu a fost, insa, eliminata complet din Europa. CFR Cluj va juca in turul 3 preliminar al Europa League, avand chiar sansa de a se califica direct in playoff.

In turul 3 al preliminariilor Europa League, clujenii vor fi capi de serie si vor intalni un adversar la indemana, eliminat fie in calificari, fie in turul 1 al Ligii Campionilor.

Printre posibilii adversari ai CFR-ului se numara, astfel, Astana (Kazahstan), Dundalk (Irlanda), Slovan Bratislava (Slovacia), Dinamo Tbilisi (Georgia), Fola (Luxemburg), Linfield (Irlanda de Nord), Buducnost (Muntenegru) sau Flora (Estonia).

Echipa lui Dan Petrescu se poate califica, insa, direct in playoff-ul Europa League, dupa ce UEFA a stabilit ca va trage la sorti doua echipe, dintre cele 10 campioane eliminate in turul 2 al Ligii Campionilor, care vor scapa de meciul din turul 3 preliminar.

Tragerea la sorti a duelurilor pentru turul 3 al Europa League este programata pe 1 septembrie, partidele urmand a se disputa pe 24 septembrie.