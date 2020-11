Traieste ca un REGE! Lewis Hamilton are trei locuinte de VIS! Cum arata penthouse-ul din New York care valoreaza 35 de milioane de euro 

Lewis Hamilton are o avere impresionanta.

Detinatorul recordului de victorii in Formula 1, cu 92 de succese, englezul a adunat peste 240 de milioane de euro de-a lungul carierei.

In timp ce alti sportivi investesc in masini sau in accesorii de lux, Lewis Hamilton isi baga banii in imobile de lux. Cand nu este pe circuit, sportivul se imparte intre locuintele sale.

Pilotul are un apartament la Geneva, un penthouse la New York si un conac de 20 de milioane de euro la Londra, care a fost construit in 1860 si care are 6 dormitoare si o gradina uriasa.

Penthouse-ul din America este cel mai scump, valorand 35 de milioane de euro. La New York, Hamilton are 5 dormitoare, 6 bai, o piscina, un teren de squash, un centru de fitness si o pivnita de vinuri.

Cateva imagini ale locuintelor de lux ale sportivului sunt disponibile in galeria foto de mai jos.

