Cristina Neagu s-a aflat în Sala Polivalentă luni la meciul derby din Liga Florilor, CSM București - Gloria Bistrița 18-21, o partidă transmisă în direct de Pro Arena și VOYO. Retrasă anul trecut într-o gală transmisă LIVE de Pro TV, Neagu a jucat în ultima parte a carierei la CSM București, formație care i-a rămas în suflet.

Luni, la Sala Polivalentă, Gloria Bistrița a făcut un joc excelent pe faza defensivă și a blocat foarte multe încercări ale echipei Bojanei Popovic. Bistrițencele, cu Lorena Ostase în zi de grație, au închis toate culoarele și au anulat aproape orice tentativă a gazdelor de a străpunge defensiva prin pătrunderi.

Cristina Neagu: "Am simțit că mi-ar fi dor"

"Echipa care câștigă azi în mare măsura o să își adjudece titlul", a declarat Cristina înaintea partidei de la Sala Polivalentă.

"Este meciul dintre cele mai bune echipe din România, echipele care reprezintă țara și în Champions League, care sunt calificate în fazele urmatoare din Liga Campionilor.

(Îți e dor de un astfel de derby?). Sincer, cred că azi a fost prima oară cand am simțit putin, am simțit ceva că mi-ar fi dor de rivalitățile astea din țară", a mai spus fostul inter stânga.

Bistrița, în formă extraordinară

Valeria Maslova a marcat 7 goluri pentru echipa bucureșteană, Elizabeth Omoregie a înscris 4 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reușit 12 intervenții.Danila Patricia So Delgado Pinto și Sonia-Mariana Seraficeanu au marcat câte 5 goluri pentru oaspete, Larissa Nusser a reușit 4 goluri, iar Renata Lais De Arruda a avut 17 intervenții.

Până la final, CSMB mai are de jucat cu Corona Brașov (deplasare), CSM Galați (acasă), HC Zalău (deplasare) și cu CSM Târgu Jiu (acasă), iar Gloria le va întâlni pe SCM ''U'' Craiova (acasă), SCM Râmnicu Vâlcea (deplasare), Corona Brașov (deplasare) și cu CSM Galați (acasă).

Clasament 1. CS Gloria Bistrița 34 puncte (18 jocuri)2. CSM București 33 (18)3. CSM Corona Brașov 27 (17)4. SCM Râmnicu Vâlcea 21 (17)5. CSM Slatina 18 (17)6. CS Minaur Baia Mare 17 (16)