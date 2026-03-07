La jumătate de an de la plecarea de la CFR Cluj și zvonurile despre probleme medicale grave, apropiații anunță că tehnicianul s-a recuperat complet.

Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a decis să facă un pas în spate după înfrângerea cu 2-7 în fața lui Hacken, în deplasare, în preliminariile UEFA Conference League. La acel moment, în spațiul public au apărut informații îngrijorătoare despre starea sa fizică, potrivit cărora antrenorul ar fi pierdut aproximativ 30 de kilograme din cauza unor posibile afecțiuni.

Totuși, la începutul lunii martie a acestui an (2026), veștile sunt pozitive. Fostul mare internațional se simte bine și este pregătit să preia o nouă echipă, având deja la activ o experiență vastă, cu 318 meciuri conduse ca antrenor principal la 9 formații din 6 țări diferite (printre care Kuban, Dinamo Moscova sau Jeonbuk).

Giovanni Becali face lumină în cazul „Bursucului”

Impresarul Giovanni Becali, un apropiat al antrenorului, a transmis că perioada de odihnă i-a prins excelent „Bursucului” și că acesta se pregătește acum de revenirea pe bancă.

„Dan Petrescu a luat masa cu fratele meu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. La orice ofertă care vine, el va pleca. Și-a revenit complet. Mi-a zis fratele meu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară va pleca. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.