Istvan Kovacs a greșit flagrant în derby-ul Rapid - Dinamo din play-off-ul Superligii, dar astăzi s-a anunțat oficial că arbitrul din Carei va oficia la centru în AS Roma - Bologna din returul optimilor Europa League!

Familia Kovacs, delegată de UEFA la Roma - Bologna

”O brigadă românească va conduce partida Roma – Bologna din faza optimilor de finală ale UEFA Europa League.

Partida este programată joi, 19 martie, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma. În tur, scorul a fost 1-1.

Istvan Kovacs, la centru, îi va avea alături de el pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) și Bram Vam Driessche (Belgia)”, a notat astăzi FRF pe site-ul oficial.

Ce scriu italienii după delegarea lui Kovacs: ”arbitraj dezastruos” și ”erori foarte grave”, chiar dacă Roma nu a pierdut niciodată cu el la centru

Reacția italienilor nu a întârziat să apară.

”Roma - Bologna, arbitrat de Kovacs: fără înfrângere cu el la centru, dar un dezastru la Glasgow și Tirana”, a titrat astăzi publicația Siamo La Roma, care detaliază:

”Kovacs a fost arbitrul finalei de la Tirana, câștigată de Roma împotriva lui Feyenoord. Roma este echipa italiană care a avut cel mai des de-a face cu arbitrul român, cu nu mai puțin de 5 meciuri arbitrate de acesta, la fel ca și Inter. <<I giallorossi>> nu au pierdut niciodată cu el.

Ultima sa întâlnire cu <<I giallorossi>> datează din decembrie anul trecut, când Kovacs a arbitrat meciul cu Celtic la Glasgow, în faza grupelor. Roma s-a impus cu 3-0, dar arbitrajul românului a fost dezastruos. Arbitrul a acordat scoțienilor un penalty nejustificat, după ce Engels a alunecat pe terenul ud. În plus, a acordat prea ușor cartonașe galbene unor jucători giallorossi.

Chiar și în finala de la Tirana a comis câteva erori foarte grave, cum ar fi neeliminarea lui Senesi, care l-a oprit pe Abraham în timp ce acesta se îndrepta spre poartă la începutul reprizei a doua”.

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Kovacs după Rapid - Dinamo: ”Numai dacă ești beat nu dai fault! Doamne ferește, e rușinos!”

Adrian Porumboiu l-a pus la colț pe Istvan Kovacs după faza controversată din minutul 67 al derby-ului Rapid - Dinamo, când Andrei Borza l-a îmbrâncit pe Alexandru Musi, iar mingea a ajuns la Claudiu Petrila, care, după un ”un-doi” cu Elvir Koljic, l-a învins pe Epassy cu un șut superb de la marginea careului.

”La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?! Apoi, la golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul.

Doamne ferește, e rușinos. Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA!

La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. La acel atac al lui Armstrong la Vulturar nu este de roșu. Pe asta a nimerit-o. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a spus Porumobiu, potrivit gsp.