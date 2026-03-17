CSM București, campioana en titre, a fost învinsă de CS Gloria Bistrița cu scorul de 21-18 (13-9), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal feminin.

Într-un meci care poate decide campioana, Gloria a condus la București cu 7-1, 8-2 și 10-3, iar la pauză avea avans de patru goluri, 13-9. Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat și repriza secundă, câștigând la o diferență de trei goluri. CSMB câștigase în tur cu 29-28.CSM București a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.

"Ați pierdut titlul?", a fost întrebată Bojana Popovic, la finalul partidei. "Nu știu. Vom vedea, nu știu, poate!"