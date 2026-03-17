VIDEO EXCLUSIV Reacția Bojanei Popovic după ce Gloria Bistrița a răpus-o pe CSM București în derby-ul României la handbal feminin

Meciul CSM București - Gloria Bistrița a fost transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

CSM București, campioana en titre, a fost învinsă de CS Gloria Bistrița cu scorul de 21-18 (13-9), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal feminin.

Într-un meci care poate decide campioana, Gloria a condus la București cu 7-1, 8-2 și 10-3, iar la pauză avea avans de patru goluri, 13-9. Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat și repriza secundă, câștigând la o diferență de trei goluri. CSMB câștigase în tur cu 29-28.CSM București a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.

"Ați pierdut titlul?", a fost întrebată Bojana Popovic, la finalul partidei. "Nu știu. Vom vedea, nu știu, poate!"

Până la final, CSMB mai are de jucat cu Corona Brașov (deplasare), CSM Galați (acasă), HC Zalău (deplasare) și cu CSM Târgu Jiu (acasă).

Gloria le va întâlni pe SCM ''U'' Craiova (acasă), SCM Râmnicu Vâlcea (deplasare), Corona Brașov (deplasare) și cu CSM Galați (acasă).

Clasament

1. CS Gloria Bistrița 34 puncte (18 jocuri)2. CSM București 33 (18)3. CSM Corona Brașov 27 (17)4. SCM Râmnicu Vâlcea 21 (17)5. CSM Slatina 18 (17)6. CS Minaur Baia Mare 17 (16)...

Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Drama Gabrielei Ruse. Românca a fost privată de șansa unei mari performanțe, în prima parte a sezonului
Iran – SUA naște și un război fotbalistic: prima reacție despre mutarea meciurilor perșilor în Mexic
De la înmormântare la nuntă, însărcinată: controversata Camila Giorgi s-a căsătorit cu un fost tenismen
Dezvăluirea arabilor despre Olăroiu: „Acesta e secretul lui“
450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Jaf în stil italian: jucătorul Romei, Neil El Aynaoui, victima unui caz înfiorător
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Ce șanse mai are Cristi Chivu să câștige titlul în Serie A! Analiza specialiștilor

Real Madrid i-a dat lovitura Barcelonei! Fundașul și-a dat acordul și semnează

450.000.000€ pentru Barcelona!
Oțelul bolognese! Cine sunt cele două ”transferuri” de la Galați care au jucat și antrenat la Bologna
Corpul de control, trimis la clubul Steaua: anunțul ministrului Apărării
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Drăgușin, chemat să salveze o situație disperată: anunțul englezilor
Ce luptă pentru titlu! Cum arată clasamentul din Liga Florilor după derby-ul CSM București - Gloria Bistrița 18-21
CSM București a pierdut derby-ul cu Gloria Bistrița! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
Surpriză în ultima etapă din Liga Florilor! Ce a făcut Rapid + Cum arată clasamentul final
Surpriză uriașă la handbal! Cu Neagu în teren, CSM București a remizat pe teren propriu. Ce s-a întâmplat cu Dunărea Brăila
România - Croația 8-11, la JO 2024. Cel mai bun meci făcut de tricolori la această ediție
U Cluj - Dinamo, LIVE de la 20:00. Cote pariuri, jucătorii cu șanse mari de a înscrie, cele mai pariate scoruri. Analiza lui Dan Chilom
Când revin ploile în România și cum va fi vremea de Paște. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

