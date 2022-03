Dan Petrescu nu își schimbă discursul: "Farul are cel mai bun atac posibil. Dacă jucăm așa, sigur vom pierde"

Campioana României are din nou șansa de a se distanța la 10 puncte față de FCSB, însă Dan Petrescu le-a transmis un avertisment jucătorilor săi, spunându-le că vor pierde meciul dacă vor evolua la fel ca în ultimul duel direct, când CFR s-a impus cu 2-0 la Ovidiu.

Dan Petrescu, înainte de Farul - CFR Cluj

Petrescu este convins că Gică Hagi va miza pe o echipă mult mai puternică față de cea folosită în ultimul joc, cu FCSB. Gabi Iancu, Dragoș Nedelcu și Michael Omoh ar urma să fie titulari la Farul.

"Farul Constanța, la meciurile de pe teren propriu, este echipa cea mai bună. Mai bună decât CFR, FCSB, Craiova. Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu. Asta am simțit și noi la meciul de la Constanța. Atunci am avut noroc, am recunoscut. Dacă nu recunoști, înseamnă că nu ești corect.



Am ajuns foarte rar la poartă, de 3-4 ori și am marcat două goluri. Ei au avut foarte multe ocazii, dar am avut un portar în formă excelentă și apărarea și-a făcut datoria. Dacă jucăm la fel, sigur o să pierdem. Trebuie să fim mult mai buni, mai atenți, să punem mai multe probleme.



Eu sunt conștient că Nedelcu, Omoh și Iancu, care n-au jucat cu FCSB, vor intra. Nedelcu n-a avut voie să joace, Omoh a fost suspendat și Iancu accidentat. Cu acești trei jucători, forța celor de la Farul este mult mai mare, mai ales dacă mă gândesc la jocul de atac", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Farul Constanța a ocupat locul 4 într-un clasament al jocurilor disputate pe teren propriu în sezonul regulat, cu 10 victorii, o remiză și patru înfrângeri. Dobrogenii au marcat 24 de goluri, mai puține decât FCSB (38), Universitatea Craiova (30) și CFR Cluj (26).