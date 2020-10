Pierdere URIASA pentru Dan Petrescu inainte de partida cu CSKA Sofia! Jucatorul s-ar fi accidentat dupa meciul cu Botosani

CFR Cluj va juca pe 22 octombrie de la ora 19:55, partida din grupele Europa League contra echipei bulgare CSKA Sofia, in deplasare.

CFR Cluj l-a pierdut pe unul din cei mai importanti oameni din campania europeana de anul trecut, atacantul Billel Omrani. Fotbalistul a intrat in a doua repriza a meciului din campionat contra lui FC Botosani, in minutul 62, inlocuindu-l pe Ciprian Deac. Dupa partida, Omrani ar fi resimtit dureri si nu va face deplasarea in Bulgaria, conform celor de la Fanatik.

Chiar daca nu-l va avea disponibil pe Omrani pentru meciul din Bulgaria, Dan Petrescu mai are solutii in ofensiva. Gabriel Debeljuh trece printr-o perioada foarte buna la echipa, iar in atac mai sunt solutii ca experimentatul Mario Rondon, Jakub Vojtus sau chiar tanarul Dodi Joca.

Gazzeta dello Sport a scris cu putin timp in urma, ca Billel Omrani este unul dintre cei mai periculosi jucatori de la CFR Cluj, italienii facand o analiza a echipei care va avea sa infrunte AS Roma.