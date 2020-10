Dan Petrescu nu le poate pune probleme celor de la TSKA Sofia! Antrenorul bulgarilor STIE TOT despre CFR Cluj! "Ei vor fi sigur pe teren!"

CFR Cluj isi incepe parcursul in grupele Europa League joi, de la ora 19:55, in deplasare la TSKA Sofia.

Antrenorul bulgarilor a comentat, inaintea duelului cu campioana Romaniei, stilul de joc al lui Dan Petrescu si a vorbit despre jucatorii pe care se asteapta sa ii vada pe teren.

"Clujul este una dintre echipele puternice, joaca destul de des in grupe. Calitatile lor sunt reprezentate de viteza din ofensiva si un joc bun la fazele fixe. Daca le dam spatii, clar vom avea probleme.

Noi suntem bine pregatiti. S-a vazut si in meciurile din Europa League ca nu suntem dominati din punct de vedere fizic, luptam pentru victorie pana la final, iar in cateva meciuri chiar am inscris in ultimele minute.

Grupa e foarte dificila. Roma e favorita, iar CFR Cluj si Young Boys sunt echipe solide si echilibrate, insa avem sansa noastra. Le cunoastem calitatile si slabiciunile. Vom incerca sa aratam o fata frumoasa si, daca avem posibilitatea, sa iesim din grupa.

Stim echipa lui CFR Cluj. Trei dintre fundasi vor juca sigur, iar daca Burca va fi apt, el va fi al patrulea. Va exista o schimbare la mijloc, pentru ca l-au vandut pe Bordeianu. Le-am vorbit jucatorilor despre anumiti jucatori, maine ii voi prezenta pe ceilalti. Rondon, Chipciu si atacantul central croat, Debeljuh, vor fi in fata", a declarat Belchev, potrivit sportal.bg.

TSKA Sofia s-a calificat in grupele Europa League dupa ce le-a invins pe Sirens, BATE Borisov, B36 si FC Basel. Lotul bulgarilor, care ocupa locul 4 in clasament dupa 9 etape, este cotat la 18,5 milioane de euro.