FOTO | CFR Cluj a plecat la Sofia! Dan Petrescu, impresionat de lotul lui TSKA: "Au cumparat de la Bordeaux, Lile, Watford!" Ce spune de transferurile jucatorilor de la Kups

TSKA Sofia - CFR Cluj va fi live text pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro, joi, de la 19.55.

CFR Cluj va incepe maine un nou sezon in grupele Europa League si Dan Petrescu spera la inca un parcurs de senzatie.

Echipa din Gruia a ajuns in sezonul trecut pana in saisprezecimile competitiei, cand a fost eliminata la limita de Sevilla, dupa doua remize, 1-1 la Cluj si 0-0 in Spania.

Sezonul acesta va fi si mai complicat din cauza virusului Covid-19 care a lovit intreaga planeta, iar campioana Romaniei si-a luat masuri de precautie suplimentare: s-a deplasat la aeroport cu doua autocare pentru a pastra o distanta sociala cat mai mare intre jucatori si staff.

Echipa lui Dan Petrescu a plecat astazi la Sofia, iar maine va juca primul meci din grupa, contra lui TSKA.

CFR Cluj este in grupa cu TSKA Sofia, AS Roma si Young Boys.

"Va fi un meci foarte greu. In Europa League orice meci e foarte greu. Adversarul l-am studiat foarte bine, este unul foarte puternic. Au facut o campanie de achiztii excelenta, au luat 9 jucatori noi din care 7 cred ca o sa joace titulari. Au cumparat jucatori de la Bordeaux, Lens, Lile, Watford, echipe puternice. Anul asta se vor bate si la castigarea campionatului in Bulgaria. Am vazut niste meciuri din campionat, chiar arata bine. Cred ca in 3-4 ani fotbalul din Bulgaria va avea mai multe echipe in Europa League si chiar Champions League. Si fotbalul din Bulgaria e inaintea celui din Romania, din pacate.

La CFR s-au intamplat multe, am pierdut multi jucatori si din pacate nu au venit prea multi jucatori care sa-i inlocuiasca pe cei care erau oameni de baza. Campania de achizitii nu a fost reusita, din pacate si aici suferim.

Nu mai putem sa luam jucatori decat daca sunt liberi. Cei doi de la Kups pot veni doar din iarna.

Toate echipele se studiaza intre ele si chiar daca nu joci, ii vezi si nu ai cum sa nu ii cunosti.

Acum noi avem putin dezavantajul formei si jucatorii ca Bordeianu si Boli, mai ales Bordeianu, a fost transferat intr-un moment in care m-a lasat descoperit. Acolo suferim cel mai mult si o sa se vada in meciul de maine. Latovlevici s-a antrenat, dar neavand meciuri in picioare, la orice meci il bag va fi un risc pe care trebuie sa mi-l asum. Camora nu o sa poata juca toate meciurile, e imposibil si la nationala si la Cluj si in Europa. Atunci o sa joace si Latovlevici, e un jucator foarte bun, dar nu a mai evoluat de mult.

E bine pentru ei (n. r. ca se jaoca cu spectatori), cred ca si pentru jucatorii nostri o sa fie bine. E mai bine sa ai spectatori, dar nu inteleg de ce numai in Bulgaria, Cehia, am vazut ca si la Zenit in Champions League a fost stadionul plin. Pacat ca nu lasa si la noi suporteri. Noi nu decidem nimic, noi ne conformam. Sa speram sa nu inchida fotbalul, eu imi doresc sa continuam.

Va fi foarte greu, daca anul trecut nu credeam ca trecem pentru ca era o grupa mult mai grea, anul asta grupa nu mai e asa de grea, dar nici noi aceeasi echipa. Trebuie sa recunoastem si daca am face-o ar fi mai spectaculos decat anul trecut. Lotul nu mai e la fel de puternic si sunt multi jucatori care nu pot juca 3 meciuri pe saptamana pentru ca au o anumita varsta. O sa vedeti ce echipa are TSKA, care se va bate cu noi si cu Young Boys pentru locul 2. Speram sa ne putem bate si noi pentru locul 2, locul 1 cred ca e deja asigurat de AS Roma, dar in fotbal se pot intampla multe.

Va fi foarte greu, sunt foarte ingrijorat de tot ce se intampla cu lotul si cu multe meciuri. Nici forma noastra nu e cea mai buna. Dupa ce am vazut si adversarul (n .r TSKA Sofia), care isi premite sa aiba 15 straini in lot, nu ma asteptam", a declarat Dan Petrescu.