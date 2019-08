"Ma inclin in fata lui Petrescu! Eu n-am vazut in viata mea asa ceva!" Reactia lui Gigi Becali dupa calificarea CFR-ului de la Glasgow!

CFR Cluj s-a calificat pe Celtic Park din Glasgow si va juca in Play Off-ul UEFA Champions League impotriva Slaviei Praga. Campioana Romaniai a trecut de cea a Scotiei cu 5-4 la general.

CFR Cluj a facut un meci absolut fantastic pe Celtic Park din Glasgow si s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League. CFR a trecut de Celtic cu 4-3 in deplasare, dupa 1-1 pe teren propriu.

Gigi Becali: "Ma inclin in fata lui Petrescu"

Gigi Becali, patronul FCSB, a afirmat inaintea meciului ca nu isi doreste ca CFR sa se califice. Acum, el spune ca nu are altceva decat admiratie pentru Petrescu.

"Ma inclin in fata lui Dan Petrescu! Jos palaria! Poate sa zica orice la ce a facut din jucatori. Nu mai suflu o vorba in fata lui. A facut din niste baieti adevarati razboinici. Nu am vazut in viata mea asa ceva", a spus Becali, potrivit Digi.

Petrescu l-a intepat pe Becali

Dupa meciul de pe Celtic Park, Dan Petrescu l-a intepat pe Gigi Becali.

"La CFR doar antrenorul alege jucatorii, nu altcineva! Am ales jucatori care au spirit si caracter. Eu fac echipa, eu fac transferurile", a spus Petrescu.