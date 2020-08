Astra-Craiova si Astra-FCSB SE JOACA! Se da lupta finala pentru jumtate de milion de euro: marea miza a finalului de sezon

Daca ultimele teste facute de jucatorii Astrei vor fi negative, echipa va fi programata de LPF.

Joi ar urma sa joace contra Craiovei, iar duminica va da peste FCSB. Craiova e sigura de locul 2 si a incheiat lupta pentru titlu dupa ce a pierdut aseara cu CFR, asa ca va alinia o formula de start cu multe noutati. Astra si FCSB au insa o miza importanta. Intre locul 3 si locul 5 exista o diferenta de 500 000 de euro din incasarile pentru drepturile TV, astfel ca Astra e all-in!

Echipa lui Budescu si Alibec are doua scenarii la indemana pentru a termina a 3-a. Fie castiga unul dintre cele doua meciuri, fie face macar un egal cu FCSB, duminica. Acum, Astra are 33 de puncte, unul mai mult decat FC Botosani, a 4-a clasata, si doua peste FCSB. Moldovenii sunt singurii implicati in aceasta lupta care nu mai au nimic de jucat.

In Liga 1, locul 3 ia 3,3 milioane de euro, locul 4 - 3 milioane, iar locul 5 - 2,8 milioane.