ULTIMA ORA | "Nu vom avea nicio treaba, ca stadionul devine al nostru!" FCSB ar putea sa se intoarca in Ghencea! Anuntul momentului

FCSB ar putea sa se intoarca in Ghencea in momentul in care noua arena va fi gata.

Florentin Dumitru, oficialul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre situatia stadionului din Ghencea si obiectivele pe care si le propun din momentul in care arena va fi gata.

"Iarba trebuie sa fie perfecta. Vestiarele perfecte (nr. pentru a se antrena echipele la EURO). Restul, ce inseamna tribunele, nu trebuie sa fie gata. Cand joc in divizia C, nu trebuie sa am tribuna perfecta. Imi trebuie 3000 de oameni, ca sa pot sa-i gazduiesc pe toti suporterii. Cand se va face stadionul, probabil si noii vom fi la un alt nivel. Stadionul va fi al armatei", a spus Dumitru la Prosport.

FCSB ar putea reveni in Ghencea



Florentin Dumitru a mai spus ca orice echipa isi doreste sa joace pe noua arena din Ghencea, ar putea sa o faca, inclusiv FCSB. CSA Steaua urmareste sa faca profit, motiv pentru care oricine doreste sa inchirieze arena din Ghencea, trebuie sa plateasca o suma de bani si va putea sa joace acolo.

"Eu dupa cate stiu, se va face o societate care va administra stadionul. Aia daca vrea sa faca profit, probabil va juca toata lumea. Nu cred ca va avea loc, suporterii vor fi toti cu CSA.

Daca joaca FCSB acolo si vor veni suporterii Stelei, va iesi scandal. Vom plati chirie, nu vom avea nicio treaba ca stadionul devine al nostru. Societatea va asigura profit din stadion", a mai spus Dumitru.