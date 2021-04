"Daca mai jucam asa, n-avem nicio sansa sa scapam de la retrogradare!" Steliano Filip si teama de Apocalipsa la Dinamo

Jucatorii lui Dinamo se tem de ce e mai rau la finalul sezonului.

Steliano Filip nu intelege diferenta dintre felul in care arata jucatorii la pregatire si ceea ce se intampla in meciuri. Filip a vorbit deschis despre retrogradarea in B.

"Multe nu sunt de spus. Din pacate, nu ne iese nimic. Vorbim ceva, facem, pregatim, cand intram pe teren uitam. Nici la juniori nu luam asa goluri. Mergem inainte, mai sunt 6 meciuri. Sper sa ne revenim, sa ne trezim, nu mai este timp. Nu am cuvinte.

Eu cred in salvare, dar daca vom continua ca in aceasta seara, cu siguranta n-avem nicio sansa. Stiu ce colegi am, stiu ca sunt baieti de caracter. Caracterele adevarate se vad in momentele dificile. Trebuie sa ne adunam. Mai e o luna. Trebuie s-o scoatem la capat si doar impreuna putem s-o facem", a spus Filip la Digisport.