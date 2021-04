"Sunt foarte multe probleme!" Mihai Esanu a vorbit despre situatia de la Dinamo. Cand ar putea reveni pe teren

Portarul dinamovist s-a refacut dupa accidentarea suferita.

Mihai Esanu a suferit o accidentare la antrenamentele de la Campionatul European U21. Portarul dinamovist a pierdut toate meciurile echipei de club, din luna aprilie, din cauza problemelor fizice.

Dinamo s-a bazat, in aceasta perioada, pe norvegianul Kongshavn, care a primit 6 goluri in 5 meciuri. Esanu ar putea reveni, insa, pe teren in aceasta seara, in deplasarea de la Sibiu.

Inaintea partidei, goalkeeper-ul a vorbit despre ceea ce se intampla in Stefan cel Mare:

"Ma simt bine! Sunt bine, atat vreau sa zic. Vorbiti mai bine cu Mario, ca stie foarte bine situatia mea. Si asa sunt foarte multe probleme la club... Stiu eu ce se intampla la club”, a declarat Mihai Esanu pentru Fanatik.

Dupa primele doua meciuri din playout, Dinamo ocupa locul 8, care duce la baraj. Echipa antrenata, acum, de Dusan Uhrin Jr. are doar 15 puncte si mai are la dispozitie doar 7 meciuri pentru a se salva de la retrogradare.