Cristi Borcea, bun de plata! Pentru ce trebuie fostul patron de la Dinamo sa scoata 750 000 de euro din buzunare

In perioada 2012-2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala i-a luat lui Cristi Borcea 750 000 de euro din conturi din cauza unor obligatii fiscale pe care nu le-a platit.

In noiembrie 2020, contestatia lui Cristi Borcea, dupa ce Fiscul i-a luat 750 000 de euro din cont pentru ca nu si-a platit olbigatiile fiscale, a fost respinsa.

Fostul conducator al lui Dinamo nu s-a lasat, iar in luna martie a acestui an a inaintat un recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acum, astepata data primei infatisari.

"Avocatul substituient al reclamantului avand cuvantul solicită admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, iar prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de solutionare a contestatiei emisa in data de 31.03.2020 de catre AFP I, precum si anularea Deciziei de respingere a cererii de anulare a obligatiei de plata accesorii, cu consecinta restituirii sumei de 3.638.814 lei, reprezentand obligatii accesorii fata de dispozitiile art. 26 din OUG nr. 6/2019.

In principal, reclamantul a inteles sa critice actele administrativ-fiscale pe doua aspecte: unul procedural si unul de fond. Sub aspect procedural, aceste acte administrativ-fiscale nu indeplinesc conditiile prevazute de lege cu privire la motivarea in fapt si in drept a masurilor dispuse, fiind incalcate dispozitiile art. 46 din Codul de procedura fiscala.



Decizia prin care s-a respins cererea de anulare a obligatiilor accesorii nu este motivata nici in fapt si nici in drept, in drept fiind doar amintita OUG nr. 6/2019, fara identificarea concreta a temeiului legal care a stat la baza acestei masuri.

Mai mult decat atat, in cuprinsul Deciziei de solutionare a contestatiei se mentionează faptul ca masura respingerii cererii formulate de catre reclamant s-a întemeiat pe o circulara emisa de catre MFP.



Prin urmare, apreciaza ca actul administrativ este lipsit de o motivare in fapt si in drept asa cum impun rigorile legii", se arata in motivarea judecatorilor.

Cristi Borcea si-a petrecut 5 ani si o luna in spatele gratiilor. 4 ani si 4 luni pentru Dosarul Transferurilor si 9 luni pentru retrocedarile unor terenuri din Constanta.