"Sunt praf! N-am dormit nopti intregi!" Dan Petrescu, LA PAMANT dupa eliminarea din Champions League! "Cand ratezi 3 penalty-uri, e greu sa castigi un meci de fotbal!"

CFR Cluj si-a incheiat parcursul in Champions League dupa ce a pierdut la penalty-uri in fata celor de la Dinamo Zagreb.

Antrenorul campioanei Romaniei a marturisit la finalul partidei ca este extrem de afectat de aceasta eliminare. Dan Petrescu a spus ca diferenta dintre echipe nu a fost vizibila, clujenii avand multe sanse de a merge mai departe.

"Diferenta intre a fi mare si a fi nimeni e mica. Asta am spus intotdeauna. Daca Golofca dadea gol, eram mari toti, spuneam ca am facut un meci perfect. Golofca a ratat si acum suntem nimeni toti. Dupa un meci in care cred ca meritam mai mult. Am jucat un adversar extraordinar, noi avand mari probleme de lot...

Jucatori care abia au venit. Debeljuh, care e adevarat, a facut un meci excelent, Chipciu care se vede ca a stat mult, s-a si rupt. Omrani era rupt, Paun si Djokovic erau veniti dupa coronavirus, Balgradean n-a mai aparat de mult...

Eu am spus ca avem probleme mari, dar baietii au facut un meci foarte bun, tinand cont de situatia in care suntem, in fata unui adversar foarte bun. Ghinionul a facut sa nu mergem mai departe. La loteria penalty-urilor n-am castigat niciodata ca antrenor, nu-mi amintesc un meci in care sa fi castigat.

Meciul a venit prea devreme pentru noi, nu eram pregatiti. Am avut meciul pe sintetic (n.r. in Malta, in turul 1 preliminar), plus prelungiri, plus meciul de la Clinceni. In ciuda acestor probleme, daca Golofca marca... Noi am avut 3 penalty-uri ratate astazi, nu? Cand ratezi 3 penalty-uri e mai greu sa castigi un meci de fotbal.

Daca pierdeam, poate, si nu egalam, tot era rau fiindca eram 11 contra 10. Daca pierdeam altfel... Noi in 2020 in Europa nu am pierdut si am iesit si din Champions League, si din Europa League. Nu ne-a batut nici Sevilla si, practic, nici Dinamo Zagreb. Si la Sevilla ne trebuia putin noroc, si astazi la fel. In afara de ghinion, nu stiu ce pot sa le reprosez baietilor. Astia care au fost si au putut sa joace, au jucat excelent dupa parerea mea.

Eu sunt praf. Au fost nopti grele dupa Malta, nu am dormit pentru ca am zburat toata noaptea. Dupa Clinceni am venit cu masina eu, nu am dormit toata noaptea. Apoi a trebuit sa pregatesc meciul asta greu. A venit si infrangerea asta la penalty-uri, care e greu de acceptat... Ar fi fost altceva daca ne bateau altfel, daca erau mult mai buni ca noi. Au jucatori foarte buni, dar per total am fi meritat sa ne calificam mai departe", a declarat tehnicianul CFR-ului, Dan Petrescu.