ADIO, CFR! Cel mai important atacant de pe lista lui Petrescu a fost prezentat la alta echipa! Cu cine a semnat 

Atacantul spaniol Cristian Lopez a semnat cu Aris, formatie din Grecia.

Dupa plecare lui George Tucudean si Lacina Traore, CFR a ramas descoperita in atac. Dan Petrescu a incercat sa se orienteze rapid pentru a putea aduce pe cineva in locul celor doi, insa pana acum a reusit sa aduca un singur atacant. Gabriel Debeljuh, atacantul celor de la Hermannstadt a semnat pana la urma cu "feroviarii".

In planurile "Bursucului" a mai intrat si atacantul spaniol, Cristian Lopez (31 de ani), cel care a mai jucat la CFR Cluj in sezonul 2015 - 2016. Ramas liber de contract dupa despartirea de Las Palmas din liga secunda a Spaniei, Lopez ar fi fost o mutare importanta pentru clujeni. Desi au avut loc negocieri intre cele doua parti, atacantul spaniol nu a mai ajuns in Gruia. Pana la urma Lopez a fost prezentat la Aris Salonic din Grecia. Fotbalistul a semnat un contract pe doua sezoane cu grecii, care evolueaza in turul doi preliminar al Europa League.

800.000 de euro este cota de piata a atacantului, conform Transfermarkt.

"Negocierile nu au fost usoare, dar i-am spus lui Angelos Charisteas ca ceva imi spune sa vin la Aris. Ceva din mine m-a facut sa accept provocarea si asta s-a intamplat", a declarat Cristian Lopez, pentru site-ul oficial al clubului.