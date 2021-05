"Daca CFR va bate, o sa aveti capete sparte!" FCSB, in alerta inainte de derby-ul din playoff! Fanii au trecut la amenintari

Suporterii FCSB-ului sunt revoltati dupa infrangerile suferite in playoff.

Fanii nici nu vor sa auda de o infrangere cu CFR Cluj pe teren propriu, asta dupa ce ros-albastrii au cedat puncte pe Oblemenco, bifand doua infrangeri consecutive.

FCSB poate reveni pe primul loc in cazul in care se impune cu campioana en-titre. CFR Cluj se poate distanta la 5 puncte de echipa lui Petrea daca va castiga la Giurgiu.

Suporterii au mers la baza din Berceni, acolo unde au avut doua mesaje clare pentru jucatori, pe care le-au afisat la iesirea din baza.

"Ori la bal, ori la spital. Castigati sau iese scandal!!", este primul mesaj al suporterilor.

"Daca CFR va bate, o sa aveti capete sparte", se arata in cel de-al doilea mesaj, care vine ca o amenintare pentru fotbalisti in cazul in care vor pierde si meciul cu ardelenii.

Gheorghe Mustata a avut si el un mesaj pentru FCSB: "Azi daca nu castigati, de la Steaua sa plecati!!!"