BREAKING NEWS | Inca un jucator o paraseste pe CFR Cluj: este al zecelea in aceasta iarna! Anunt oficial

CFR Cluj se mai desparte de un jucator.

CFR Cluj a anuntat oficial ca se desparte de Robert Tambe. Echipa din Gruia a emis un comunicat prin care spune ca a ajuns la un acord cu jucatorul pentru rezilierea amiabila a contractului.

"Multumim, Robert Tambe, pentru munca depusa in tricoul “alb-visiniu” si multa bafta mai departe in cariera!", se arata in comunicatul clujenilor.

Este al zecelea jucator care o paraseste pe CFR in aceasta iarna dupa: Mihai Butean (imprumutat / Gaz Metan Medias), Cosmin Vatca, Andrei Peteleu (contracte reziliate), Alexandru Pascanu (imprumutat / FC Voluntari), Razvan Horj (contract reziliat / Academica Clinceni), Andrei Muresan (contract reziliat / „U” Cluj), Emmanuel Culio (contract reziliat / Quilmes), Rares Ispas (imprumutat / CSM Resita), Sebastian Mailat (contract reziliat / „U” Cluj).