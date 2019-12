"Daca avea 2000 sau 3000 de dolari ii dadea pana ii termina pe toti!" Mai tare decat orice! Dezvaluiri din tineretea lui Gigi Becali! Ce facea patronul ros-albastrilor pana sa preia clubul

Ce ii placea patronului de la FCSB sa faca in tinerete, pana sa o preia pe FCSB.

Ioan Becali a fost prezent la emisiunea Ora Exact in sport la Pro X si a vorbit despre perioada in care Gigi Becali inca nu era patronul celor de la FCSB si a dezvaluit ce ii placea acestuia sa faca in tinerete. Acesta spuna ca organiza diferite baluri la care venea si Gigi Becali. Melodia preferata acestuia era "Un actor grabit", melodia regretatei Laura Stoica. Ioan Becali mai spune ca lui Gigi ii placea sa arunce cu bani pe ringul de dans, pana ii termina pe toti.

"Noi mai faceam cate un bal si veneau cantaresti cunoscuti, Marcel Pavel, Laura Stoica. Lui Gigi, inainte sa intre la Steaua, ii placea cel mai mult melodia 'Un actor grabit' a Laurei Stoica. Daca avea la el 2000 sau 3000 de dolari in buzunar se ducea pe ring si ii dadea cate o suta, cate o suta, pana termina toti banii", a spus Ioan Becali la PRO X.