"Daca vrea sa vina, sa joace atacant si-l iau!" Anuntul de ultima ora al lui Gigi Becali

Gigi Becali si-l doreste din nou pe Constantin Budescu la FCSB, dar pune o conditie.

Patronul FCSB-ului l-ar vrea din nou pe Budescu, dar doar ca atacant. "Budescu, pe Budescu il iau doar daca vrea sa joace atacant. Sa spuna daca vrea sa vina sa joace atacant si-l iau. Altfel, nu am ce sa fac cu el, ca mijlocasi am destui. La mine nu merge asa, la mine trebuie sa alergi", a spus Becali la Digi Sport.

Pe langa Budescu, Becali ii doreste si pe Tudor Baluta si Adrian Petre, dar patronul ros-albastrilor sustine ca cei doi nu vor sa revina in Romania.

"Pe Baluta l-as lua, desi am foarte multi mijlocasi si il am si pe Nedelcu acolo, dar daca ar vrea sa vina, l-as lua. Dar nu vrea el, baiatul, sa vina, sa vedem acum. Cu Petre, pai si tot el la fel, daca vrea sa vina, eu il iau. Numai sa vrea el. Eu am vrut, dar a zis ca nu vine", a concluzionat Becali.

Budescu este cotat la 4 milioane de euro de transfermarket, iar in acest sezon a marcat sase goluri si a oferit sapte pase decisive in tricoul Astrei.