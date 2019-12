"Vreau sa marcam si cu fundasii!" Gigi Becali a anuntat ce jucatori vrea sa aduca la FCSB! Planul prin care vrea sa faca din FCSB o adevarata FORTA

Gigi Becali a anuntat ce jucatori vrea sa transfere la FCSB.

Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca se va desparti in aceasta iarna de 13 jucatori. Patronul ros-albastrilor a spus ca in perioada de transferuri din vara acesta vrea sa aduca doi fundasi centrali si un atacant, care sa se asemene cu stilul de joc al lui Florin Tanase.

"Mie imi mai trebuie doar trei jucatori. Ma despart de 13 si mai vreau doar trei. Doi fundasi centrali si un atacant, dar nu gasesc. Asta vreau. Un atacant gen Tanase, mai puternic. Un atacant mobil vreau. Si doi fundasi centrali, din tara, din strainatate, dar numai sa-o gasesc. Vrea un fundas central care sa dea bine cu capul, genul lui Szukala, care sa dea si goluri", a spus Gigi Becali la Digi.

Urmatorul meci pentru FCSB, va fi duminica, de la ora 20:30, in deplasare, impotriva celor de la Viitorul. Doar 2 puncte le despart in clasament pe cele doua echipa. FCSB se claseaza pe locul 5 in clasament cu 33 de puncte, in schimb ce Viitorul se afla pe locul 3 cu 35 de puncte.