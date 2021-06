"Daca as fi continuat asa, cariera mea ar fi durat jumatate de an!" Tinta lui Becali, Ondrasek, despre problemele pe care le-a avut in viata

FCSB incearca sa ajunga la o intelegere cu atacantul Zdenek Ondrasek.

Cu un CV interesant si niste calitati de varf de careu care il recomanda, Zdenek Ondrasek a avut mari probleme in cariera, dupa cum povesteste chiar el, intr-un interviu acordat cu ceva timp pentru presa din Cehia.

"Daca as fi ramas in Cehia, ca jucator de fotbal, probabil ca nu as fi rezistat prea mult. Conducerea lui Dynamo a incercat sa ma ajute, dar, din pacate, uneori am dezamagit-o. Nu eram alcoolic, dar fumam si uneori ma jucam (n.r. jocuri de noroc).



Ma ucidea. Daca as fi continuat asa, cariera mea ar fi durat jumatate de an. Cincizeci la suta din banii pe care i-am pierdut…In loc sa merg la sala de forta sau sa ma pregatesc pentru antrenament, mergeam la sala de jocuri”, dezvaluia atacantul ceh, intr-un interviu emotionant acordat in 2012 pentru Sport.cz.