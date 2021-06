Salariul urias care l-a facut pe Bogdan Stancu sa refuze FCSB! Atacantul ramane in Turcia pentru inca doua sezoane

Revenirea la FCSB se amana pentru atacantul roman.

Gigi Becali a anuntat ca il asteapta pe Bogdan Stancu sa se intoarca la FCSB si ca e de parere ca acesta nu va mai ramane in Turcia si va reveni in Romania, insa se pare ca finantatorul bucurestenilor s-a inselat si atacantul a semnat cu Eyupspor, formatie nou-promovata in liga a doua turca.

Evolutiile bune ale lui Stancu nu au ramas fara ecou in fotbalul turc, iar romanul a fost la mare cautare printre formatiile din primele doua ligi. Totusi, Eyupspor a castigat batalia pentru semnatura atacantului si l-a convins pe acesta cu un salariu de 50.000 de euro pentru urmatoarele doua sezoane, anunta Fanatik.

Becali, care spera ca Stancu va alege revenirea in Liga 1 in detrimentul ramanerii in strainate, l-a ademenit pe fotbalist cu un salariu de 30.000 de euro, printre cele mai mari din Romania, insa totusi departe de ceea ce a obtinut juatorul in Turcia, aproape dublu, acesta fiind principalul motiv pentru care nu s-a mai produs revenirea la FCSB.