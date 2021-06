UEFA, o noua lovitura pentru Steaua in razboiul cu FCSB! Ce au scris in programul de meci de la Euro

Conflictul dintre cele doua continua.

Bine cunoscutul razboi dintre cele doua formatii pe tema identitatii continua, iar acum UEFA le da o noua lovitura celor de la Steaua, dupa ce pe site-ul oficial au schimbat numele echipei pentru finala Cupei Campionilor din 1986 in FCSB, fapt remarcat in urma cu mai mult timp de fanii formatiei lui Becali. Forul continental a scris in programul de meci de la Euro despre Steaua, pe care a denumit-o FCSB, practic atribuindu-i din nou identitatea pentru care Talpan si CSA se lupta de ani de zile.

"Bucurestiul este de departe cel mai de succes oras din istoria fotbalului romanesc, cand vorbim despre performantele echipelor de club. Steaua Bucuresti, cunoscuta acum drept FCSB, are de departe cele mai multe trofee interne, urmata de Dinamo si de Rapid.



Cea mai mare rivalitate este cea dintre FCSB si Dinamo, numita "Derby-ul etern", dar FCSB a adus cele mai importante performante pe plan international, in special datorita echipei din anii 1980, cea mai importanta find Cupa Campionilor Europeni. FCSB a uimit Europa in 1986, cand a invins Barcelona in finala de la Sevilla.



A mai ajuns o data in ultimul act, in 1989, dar a fost invinsa de AC Milan. Marius Lacatus, Dan Petrescu si Gheorghe Hagi au fost trei din vedetele din acea echipa. Toti au avut cariere impresionante in continuare, in afara tarii. In acest timp, Dinamo s-a bucurat de serviciile unor fotbalisti precum Bogdan Stelea sau Cosmin Contra", scrie in Programul oficial al Euro 2020, redactat de UEFA.

Sursa FOTO: facebook/Sergi Lopez