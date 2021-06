Nicolae Dica a dat cartile pe fata! "Secundul" nationalei a dezvaluit adevarul din spatele refuzului de a merge la FCSB

Nicolae Dica a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, insa a refuzat sa revina pe banca "ros-albastrilor".

"Secundul" lui Mirel Radoi a dezvaluit ca motivul principal pentru care l-a refuzat pe Becali l-a costituit faptul ca se afla sub contrat cu echipa nationala a Romaniei. Mai mult, antrenorul de 41 de ani a lasat de inteles ca nici discutia pe care a purtat-o cu Becali nu l-a convins, fara a oferi prea multe detalii de la negocierile purtate cu Becali.

"Pentru ca eram la nationala si discutia avuta cu patronul Stelei (n.r. – FCSB)… Am considerat ca e mai bine sa raman la nationala. (n.r. – De ce insista Gigi Becali cu tine?) Inseamna ca am facut rezultate bune si munca mea a fost apreciata. Am fost aproape de a castiga campionatul, am dus echipa in primavara europeana, am avut rezultate pozitive. Am fost aproape de Champions League, probabil munca mea si a staff-ului a ramas apreciata in continuare.

E presiune oriunde ai fi, la nationala sau la Steaua, ca esti la o echipa mai mica. Tot timpul sunt antrenori care pot fi posibili inlocuitori. Cat n-ai rezult, iti dai seama ca e presiune", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Nicolae Dica a mai pregatit-o pe FCSB in perioada iunie 2017 - decembrie 2018. 80 de meciuri a condus Dica de pe banca, obtinand 46 de victorii.

Gigi Becali a incercat sa-l aduca pe Nicolae Dica la FCSB, dupa ce negocierile cu Sumudica au picat. Actualul secund al nationalei l-a refuzat si el pe latifundiarul din Pipera, iar pe banca FCSB-ului a ajuns Dinu Todoran, care a avut norocul sa se afle la biserica atunci cand a fost sunat de MM Stoica pentru a i se propune un postul de antrenor la echipa a doua.