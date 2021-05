"A fost intotdeauna o optiune pentru mine! Voi fi cu sufletul mereu aproape de ei!" Dani Coman anunta unde ar vrea sa lucreze dupa retrogradarea Astrei

Presedintele celor de la Astra a vorbit dupa retrogradarea echipei in Liga a 2-a.

Echipa giurgiuveana trece prin cel mai greu moment din ultimii ani, dupa ce a ajuns in Liga a 2-a, fiind in urma cu putin timp castigatoarea Ligii 1 cu Marius Sumudica pe banca tehnica. Dani Coman, presedintele echipei, a vorbit despre viitorul sau si al formatiei si a anuntat la ce club din Romania ar lucra in viitor.

"Nu regret nimic niciodata din ceea ce s-a intamplat in viata mea. Nu mai pot da timpul inapoi si nu mai pot schimba nimic. Ramane ca sa iau totul ca pe o lectie de viata si sa merg mai departe. (n.r. - unde?) E greu de spus acum, vreau sa ma linistesc putin si sa vad ce voi face in continuare. (n.r. - Rapid?) Rapid a fost intotdeauna o optiune pentru mine, dar la Rapid nu am fost dorit decat de suporteri, atat.



Sunt in relatii foarte bune cu Daniel Nicolae, Nico este prietenul meu, el face o treaba buna si a demonstrat-o in ultima perioada, a promovat, voi fi cu sufletul mereu aproape de ei. Iar candva ma voi intoarce acasa. (n.r. - daca ar putea sa lucreze cu Daniel Niculae presedinte) Daca am lucrat sase ani la Astra, pot lucra si cu Bin Laden, Dumnezeu sa-l ierte!", a spus Dani Coman pentru Telekomsport.