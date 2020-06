Curiosul caz Parvulescu! "E criminal in serie, ce a facut?! Noi le dam apa plata si vitamina C, ii pacalim pe jucatori ca iau vitamine"

Parvulescu va fi audiat maine de autoritatile antidoping, dupa o declaratie facuta la GSP Live.

Fundasul stanga a recunoscut ca s-a dopat la o echipa din Romania. Practica pare sa fi fost una generala la club, astfel ca Parvulescu poate trage dupa el intregul lot, daca dezvaluie la ce s-a referit.

"Eu la FCSB n-am facut ozonoterapie. Am facut in alta parte, dar nu la Steaua. Pentru mine, era suficient sa stau 2-3 minut ein apa rece, apoi in apa calda, dupa care alternam si eram OK. Cand faceam ozonoterapie, a doua zi ma simteai rau, dar urmatoarea zi eram OK. Nu pot sa spun unde am facut, pentru ca as pune doctorul de acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii in vena. Nu e ceva WOW, iar din punctul de vedere al sanatatii e OK. Dar e doping, da!", a spus Parvulescu la GSP Live, pe 7 mai.

Maine, fotbalistul va fi audiat de o comisie care va stabili daca se impune sau nu suspendarea sa. Parvulescu a fost oprit de la antrenamente si nu-l va putea ajuta pe Ilie Poenaru in playout. Antrenorul e de partea fotbalistului si nu intelege de ce a fost interzis de la pregatiri.

"Parvulescu nu e OK. Noua nu ne convine, nu e normal sa-i iei dreptul la munca. Si-a asumat, a declarat ce a declarat. Am discutat cu el. A justificat ce a spus, a spus ca s-a 'dopat' cu vitamine. A fost cu ani in urma. De ce i s-a luat dreptul la munca? Are o comisie maine, el va demonstra ca ceea ce a spus nu e adevarat. Ar trebui lasat sa se antreneze. L-am pierdut inca o luna. Daca maine e OK si are castig de cauza, a pierdut doua saptamani de pregatire. Trebuie sa-l iau de la 0, am ramas cu un singur jucator in zona unde joaca el. Daca se accidenteaza celalalt, sunt mort. Cum trebuie sa ne comportam cu el?

El e in concediu de odihna acum? Nu s-a luat nicio decizie in privinta lui pana nu vedem care e situatia. Am avut o sedinta, a zis ca a fost o gluma, poate chiar o gluma proasta. Asteptam decizia comisiei. Am avut un singur amical, nu l-am putut folosi. Daca am nevoie de el in teren, n-am cum sa-l bag. Dupa ce ca sunt si numeric slabit rau de tot... Starea lui de spirit nu e OK, si-a dat seama cat are de pierdut. Nici nu mai e voie sa vina la club.

Zici ca e criminal in serie! Ce a facut, a omorat pe cineva? N-a omorat pe nimeni, pana la urma. Au fost altele mai grave si nu s-au luat asemenea masuri. Sa-i ia pe toti cei care au fost in acea perioada. Nici nu stiu la ce perioada se refera: FCSB sau Tg. Mures. A mai jucat in Polonia, in Austria, ar putea fi orice echipa. Noi n-avem decat apa plata, si aia la doua saptamani. Nu avem de nici unele. Ii mai pacalim cu aspirine si cu vitamina C, le spunem ca sunt vitamine... Ii suspendam pe baza unor vorbe? Suspendarea asta trebuie sa se bazeze pe ceva, pe dovezi!", a spus Poenaru pentru www.sport.ro.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, e si el curios in privinta verdictului in privinta lui Parvulescu.

"Maine la ora 10 are loc audierea, sa vedem rezultatul si implicit care va fi pozitia ANAD-ului in acest subiect. Nu avem decat o declaratie a acestui jucator. Nu prea poti sa glumesti cu asemenea subiecte. Trebuiie sa ne furnizeze mai multe informatii. Conform procedurilor stabilite nu poate juca, nu se poate antrena pana nu avem o decizie din partea comisiei ANAD. Nu am informatii, nu sunt parte din acest dosar, sunt colegii mei din zona juridica, medicala, ei se pricep. Ce ne intereseaza este sa protejam integritatea competitiei", a comentat Burleanu.