Craiova incearca sa faca ce nu a reusit FCSB! Bergodi vrea un jucator de la Botosani! Care e suma de transfer si cine e jucatorul

CSU Craiova vrea sa cumpere de la FC Botosani pentru a-si intari lotul.

CSU Craiova incearca sa se lupte la titlu cu CFR Cluj si FCSB. Cristiano Bergodi, noul antrenor al oltenilor vrea sa aduca un jucator de la FC Botosani pentru a intari echipa in acest sfarsit de sezon.

Denis Harut, fundasul Botosaniul este dorit de olteni, anunta Fanatik. Harut a mai ost ofertat de Craiova in vara trecuta, insa a refuzat si a ajuns la Botosani.

Denis Harut evolua la ACS Poli Timisoara in acea perioada si nu credea ca va ajunge la Craiova. Acum, patronul Rotaru este dispusa sa ofere 250 de mii de euro in schimbul sau, mai scrie sursa citata.

Si FCSB a incercat sa transfere de la Botosani, dar fara succes. Andrei Chindris a fost mult timp tinta lui Gigi Becali. Patronul ros albastrilor s-a lovit de refuzul lui Valeriu Iftime de mai multe ori si a renuntat la aceasta varianta. S-a spus ca fundasul poate ajunge in Spania in vara acestui an.