Partida Gloria Bistrița - FCSB, din runda a doua a Cupei României este în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea Gloriei Bistrița, după ce Bradu a deschis scorul în minutul 23.

Gafă incredibilă în apărarea lui FCSB! Ce a putut să facă Dylan Batubinsika

Gloria Bistrița a deschis scorul în urma unei gafe în apărarea lui FCSB, după ce Dylan Batubinsika a vrut să îi retrimită portarului Matei Popa, dar pasa lui a fost prea departe de jucătorul de 19 ani și Marius Lupu a reușit să intercepteze balonul.

Mingea a fost introdusă de Antonio Bradu, care a deschis astfel scorul în minutul 22. Gafa fundașului de la FCSB și-a adus echipa în dezavantaj pe tabelă.