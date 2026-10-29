GALERIE FOTO Ce gafă! GOL incredibil primit de FCSB: ce a putut să facă Dylan Batubinsika

Ce gafă! GOL incredibil primit de FCSB: ce a putut să facă Dylan Batubinsika Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Meciurile din Cupa României se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

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Dylan BatubinsikaFCSBGloria BistritaCupa Romaniei
Din articol

Partida Gloria Bistrița - FCSB, din runda a doua a Cupei României este în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului scorul este 1-0 în favoarea Gloriei Bistrița, după ce Bradu a deschis scorul în minutul 23.

Gafă incredibilă în apărarea lui FCSB! Ce a putut să facă Dylan Batubinsika 

Gloria Bistrița a deschis scorul în urma unei gafe în apărarea lui FCSB, după ce Dylan Batubinsika a vrut să îi retrimită portarului Matei Popa, dar pasa lui a fost prea departe de jucătorul de 19 ani și Marius Lupu a reușit să intercepteze balonul.

Mingea a fost introdusă de Antonio Bradu, care a deschis astfel scorul în minutul 22. Gafa fundașului de la FCSB și-a adus echipa în dezavantaj pe tabelă.

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Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start din Gloria Bistrița - FCSB:

  • Gloria Bistrița: Greab - Gheorghe, Lică, Asibey, Pîrvulescu - Cavar, Bradu - Arnaud, Zanc, Mogoş - Lupu

Rezerve: Blaga, Grigore, Osikmashvili, Năsăudean, Suciu, Blaga, Bara, Şofroni, Rîpeanu, Iurasciu

Antrenor: Sebastian Moga

  • FCSB (echipa de start): M. Popa - Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu - O. Arad, Gnahore - D. Popa, J. Paulo, Politic - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, Crețu, Duarte, Dawa, Korenica, Boutoutaou, Cisotti, Radunovic, Al. Stoian

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

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