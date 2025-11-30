În ciuda triumfului, Zeljko Kopic nu se poate bucura pe deplin de cele trei puncte. Antrenorul „câinilor” a primit o veste teribilă: îl pierde pe Antonio Bordușanu pentru o perioadă lungă de timp.



Succesul de pe teren propriu din etapa a 18-a a Superligii a venit cu un preț scump pentru roș-albi. Intrat pe teren cu dorința de a demonstra, tânărul Antonio Bordușanu a rezistat doar 30 de minute în duelul cu gălățenii. Fotbalistul a cerut schimbare, iar verdictul medicilor a căzut ca un trăsnet peste strategia staff-ului tehnic.



Andrei Nicolescu, președintele clubului, a confirmat scenariul negru. Accidentarea suferită de extremă este una serioasă, fiind vorba despre o dislocare de umăr care necesită intervenție chirurgicală. Oficialul dinamovist a explicat că situația medicală a echipei a devenit complicată, mai ales că și Jordan Ikoko, omul cu pasa decisivă la golul lui Cîrjan, a acuzat probleme.



"Ne-au dat peste cap accidentările lui Ikoko și Bordușanu. Am suferit spre final de repriza a doua. Ne-am grupat bine, am avut spirit de echipă", a spus Nicolescu pentru Fanatik.



Patru luni departe de gazon



Perspectiva este una sumbră pentru Bordușanu. Președintele dinamovist a făcut o paralelă îngrijorătoare cu situația lui Casian Soare, un alt junior al echipei care a trecut printr-un calvar similar. Recuperarea se anunță a fi una de durată, ceea ce înseamnă că Zeljko Kopic va trebui să găsească soluții fără el până în primăvară.



"Din păcate, pentru Bordușanu este complicat. I-a sărit umărul și dacă va trebui să treacă prin aceeași operație pe care a făcut-o și ăsta micu (n.r. Casian Soare), este complicat. Casian a ieșit din circuit în iulie și abia acum, în decembrie, se reintegrează în echipă. Deci sunt patru luni pe care le va pierde probabil și Bordușanu", a mai precizat oficialul din Ștefan cel Mare.



În actualul sezon, ghinionistul Bordușanu a apucat să bifeze doar 4 apariții în tricoul alb-roșu.



Duelul dintre Dinamo și Oțelul Galați a fost decis de reușita lui Cătălin Cîrjan din minutul 37, care a înscris cu o lovitură de cap. Oțelul a replicat periculos prin Paulinho, dar portarul Epassy a fost la post, iar Dinamo a reușit să gestioneze finalul de partidă, păstrând toate punctele la București.

