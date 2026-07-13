FCSB a oficializat luni seara transferul lui Eddy Gnahore. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a semnat din postura de fotbalist liber de contract și a preluat tricoul cu numărul 8, potrivit informațiilor furnizate de fosta campioană. „Eddy Gnahore este noul jucător al clubului”, a transmis gruparea roș-albastră.

Francezul care s-a despărțit pe 6 iunie de Dinamo se antrenează deja alături de noii săi colegi, fiind pregătit din punct de vedere fizic pentru viitoarele provocări.