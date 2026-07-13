FCSB a oficializat luni seara transferul lui Eddy Gnahore. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a semnat din postura de fotbalist liber de contract și a preluat tricoul cu numărul 8, potrivit informațiilor furnizate de fosta campioană. „Eddy Gnahore este noul jucător al clubului”, a transmis gruparea roș-albastră.
Francezul care s-a despărțit pe 6 iunie de Dinamo se antrenează deja alături de noii săi colegi, fiind pregătit din punct de vedere fizic pentru viitoarele provocări.
Bilanțul lui Gnahore în tricoul alb-roșu
Fotbalistului defensiv a avut un parcurs remarcabil la fosta sa echipă. Din ianuarie 2024 și până la terminarea stagiunii precedente, jucătorul cotat în prezent la 600.000 de euro a reprezentat un pion de bază în angrenajul echipei „câinilor”.
Pe parcursul celor două sezoane și jumătate petrecute în curtea rivalei din oraș, mijlocașul a înregistrat următoarele cifre:
- 97 de meciuri disputate în toate competițiile;
- 8.433 de minute petrecute pe gazon;
- 6 goluri marcate;
- 5 pase decisive oferite colegilor;
- 9 cartonașe galbene încasate.
De-a lungul carierei sale, Gnahore a mai evoluat pentru formații precum Amiens, Palermo, Napoli, Carpi sau Crotone, având inclusiv selecții la reprezentativa Under-18 a Franței. Mijlocașul reprezintă a doua mutare a verii perfectată de campioana României, alăturându-se fundașului dreapta Ronny Labonne în lotul roș-albastru.