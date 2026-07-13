GALERIE FOTO Mutarea verii în Superliga: Cifrele înregistrate de noul mijlocaș al FCSB la marea rivală

Mutarea verii în Superliga: Cifrele înregistrate de noul mijlocaș al FCSB la marea rivală Fotbal intern Eddy Gnahore
SPORT.RO
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Mijlocașul francez Eddy Gnahore a schimbat tabăra, semnând cu FCSB. Fotbalistul aduce la gruparea roș-albastră o experiență solidă, după sezoanele petrecute la echipa din Ștefan cel Mare.

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Eddy GnahoreFCSBDinamo
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FCSB a oficializat luni seara transferul lui Eddy Gnahore. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a semnat din postura de fotbalist liber de contract și a preluat tricoul cu numărul 8, potrivit informațiilor furnizate de fosta campioană. „Eddy Gnahore este noul jucător al clubului”, a transmis gruparea roș-albastră.

Francezul care s-a despărțit pe 6 iunie de Dinamo se antrenează deja alături de noii săi colegi, fiind pregătit din punct de vedere fizic pentru viitoarele provocări.

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Bilanțul lui Gnahore în tricoul alb-roșu

Fotbalistului defensiv a avut un parcurs remarcabil la fosta sa echipă. Din ianuarie 2024 și până la terminarea stagiunii precedente, jucătorul cotat în prezent la 600.000 de euro a reprezentat un pion de bază în angrenajul echipei „câinilor”.

Pe parcursul celor două sezoane și jumătate petrecute în curtea rivalei din oraș, mijlocașul a înregistrat următoarele cifre:

  • 97 de meciuri disputate în toate competițiile;
  • 8.433 de minute petrecute pe gazon;
  • 6 goluri marcate;
  • 5 pase decisive oferite colegilor;
  • 9 cartonașe galbene încasate.

De-a lungul carierei sale, Gnahore a mai evoluat pentru formații precum Amiens, Palermo, Napoli, Carpi sau Crotone, având inclusiv selecții la reprezentativa Under-18 a Franței. Mijlocașul reprezintă a doua mutare a verii perfectată de campioana României, alăturându-se fundașului dreapta Ronny Labonne în lotul roș-albastru.

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