„Marinarii” au adunat doar două puncte în ultimele cinci etape din 2025 și au coborât pe locul 10 în clasament, cu 27 de puncte după 21 de runde.



În acest context, conducerea clubului a decis să renunțe la mai mulți jucători care nu au confirmat în prima parte a sezonului.

Cinci fotbaliști se află pe „lista neagră”, iar despărțirile ar putea fi oficializate în următoarele săptămâni.



Curățenie de iarnă la Farul! Cinci fotbaliști, OUT



Primul vizat este portarul Răzvan Ducan, care nu a bifat niciun minut oficial în acest sezon.

Adus în urmă cu un an și jumătate ca variantă de siguranță pentru postul de titular, goalkeeperul de 24 de ani a ajuns abia a treia opțiune, după Alexandru Buzbuchi și tânărul Rafael Munteanu.

Chiar dacă are contract până în 2027, Farul este dispusă să-l lase să plece liber, informează GSP.



Ceilalți vizați pentru plecare sunt Jovan Markovic, care a înscris doar un gol în 10 meciuri de Superliga, Gabi Iancu, care a strâns doar șase apariții în sezonul actual, portughezul Andre Seruca și nord-macedoneanul Boban Nikolov.



După 21 de etape, Farul Constanța ocupă locul 10 în Superliga. La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

