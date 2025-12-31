CLASAMENT Corona Brașov, lider peste tot la sfârșit de 2025!

Corona Brașov, lider peste tot la sf&acirc;rșit de 2025! Hochei
O primă parte de sezon excelentă pentru gruparea brașoveană.

SC Miercurea Ciuc a învins-o pe campioana en-titre ACSH Gheorgheni cu scorul de 5-2 (3-1, 1-1, 1-0), marţi seara, în Remetea Ice Arena, într-un meci care a contat pentru Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă şi pentru Erste Liga, competiții în care a încheiat anul 2025 ca lider Corona Brașov (foto).

Ciucanii s-au impus în derby-ul Harghitei prin golurile marcate de Balazs Szabolcs Peter (2), Nicholas James Ritchie, Aron-Sandor Reisz şi Tihamer Becze.

Golurile campionilor au fost înscrise de Akos Szigeti şi Hunor Csaszar.

Clasamentul din Campionatul Naţional - Grupa 1-5

1. CSM Corona Braşov 12 puncte (2 jocuri)

2. ACSHC Fenestela 11 (3)

3. ACSH Gheorgheni 10 (3)

4. SC Miercurea Ciuc 3 (2)

5. Red Hawks Bucureşti 1 (2)

Clasamentul din Erste Liga

1. Corona Braşov 55 puncte (24 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 53 (24)

3. UTE 49 (24)

4. DEAC Debrecen 44 (25)

5. DVTK Jegesmedvek 33 (24)

6. Budapest Jegkorong Akademia HC 29 (23)

7. Sport Club Miercurea Ciuc 28 (24)

8. FEHA19 20 (24)

9. Dunaujvarosi Acelbikak 13 (24)

Foto: Corona Brașov

Info: Agerpres

