Macedoneanul și-a găsit echipă abia la începutul lui septembrie. Kisvarda FC, un club din primul eșalon al Ungariei, l-a adus pe Boban Nikolov pentru a-și întări compartimentul median.

Macedoneanul plecat în vară de la FCSB nu se regăsește nici la noua echipă!

Însă fotbalistul pare că nu se regăsește nici la unguri. A bifat trei apariții la Kisvarda FC, iar în toate a intrat pe parcurs: 1-3 vs. Fehervar (13 minute), 0-1 vs. Puskas AFC (21 de minute) și 2-1 vs. Mezokovesd (14 minute).

Clubul se află în „zona fierbinte” a clasamentului, pe locul 11, cu șapte puncte, situându-se la trei lungimi de Mezokovesd, care se află pe ultima poziție cu patru puncte.

Pentru Boban Nikolov, Kisvarda e a șaptea echipă la care evoluează de-a lungul carierei sale. Macedoneanul e produs de Bregalnica Stip, dar a trecut și pe la Academia lui Gheorghe Hagi.

A fost legitimat la echipe precum Vardar, Videoton, Lecce și FC Sheriff, ca în septembrie 2022 să semneze cu FCSB, unde nu a impresionat și nu i s-a prelungit contractul în 2023.

FCSB, în perioada de mercato 2023/24

Veniri - Cristian Ganea (31 ani / f. stânga / Panathinaikos / liber de contract), Vlad Chiricheș (22 ani / f. central / Cremonese / gratis), Damjan Djokovic (33 ani / m. central / Al Raed / gratis), Alexandru Băluță (29 ani / m. ofensiv / Puskas Ak. / gratis), Siyabonga Ngezana (25 ani / f. central / Kaizer Chiefs / 500.000 de euro), Dan Spătaru (18 ani / m. dreapta / Kids Tâmpa / 30.000 de euro, împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Ianis Stoica ("U" Cluj), Valentin Gheorghe (Umraniyespor), Ovidiu Perianu (Chindia), Alexandru Musi (Poli Iași), Ovidiu Horșia ("U" Cluj), Mihai Lixandru (Mioveni), Andrei Pandele (Buzău), Marian Botezatu (Foresta), Ștefan Cană (Foresta), Daniel Toma (Mioveni), Mihai Udrea (Viitorul Tg. Jiu), Aurelian Ciuciulete (Metaloglobus)

Plecări - Andrei Cordea (24 ani / ex. dreapta / Al Tai / 1.3 milioane euro), Malcom Edjouma (26 ani / m. central / Bari / 200.000 euro, împrumutat), Valentin Gheorghe (26 ani / ex. stânga / "U" Cluj / gratis), Răzvan Oaidă (25 ani / m. central / Rapid / gratis), Iulian Cristea (28 ani / f. central / Rapid / gratis), Jonaas Tamm (31 ani / f. central / Botev Plovdiv / gratis), Boban Nikolov (28 ani / m. central / Kisvarda / gratis), Billel Omrani (29 ani / atacant / gratis), Deian Sorescu (25 ani / m. dreapta / Rakow / împrumut expirat), Sorin Șerban (23 ani / f. stânga / Poli Iași / gratis), Ovidiu Perianu (21 ani / închizător / "U" Cluj / împrumutat), Ianis Stoica (20 ani / atacant / "U" Cluj / împrumutat), Alexandru Musi (18 ani / m. ofensiv / Petrolul / împrumutat), Ștefan Cană (22 ani / f. central / Alexandria / împrumutat), Ovidiu Horșia (22 ani / ex. dreapta / Alexandria / gratis)