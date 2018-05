Umilinta uriasa pentru FCSB la Mondialul Cluburilor pentru Juniori! Ce s-a intamplat la meciul cu brazilienii de la Palmeiras

FCSB U17 joaca la Campionatul Mondial al Cluburilor pentru Juniori. Romanii au debutat cu o infrangere usturatoare.

Juniorii de la academia FCSB au fost spulberati in primul meci al grupei din care mai fac parte Palmeiras, Atletico Madrid si Takushima Vortis.

FCSB U17 a pierdut meciul disputat in Spania cu 2-8 in fata lui Palmeiras U17!

Pentru FCSB a marcat Bodea de doua ori, in timp ce pentru brazilieni au punctat Gabriel Veron (2), Luan Candido (2), Kaique Ferraz, Gabriel Silva, Fabricio si Marcos Domingos.



Echipa folosita: M. Andrei, I. Benchea, C. Botezatu, C. Susu, C. Arnold, M. Toma, D. Lixandru, R. Baciut, Ov. Horsia, D. Rosu, G. Bodea

Rezerve au fost: C. Ducan, G. Zamfir, C. Prăsacu, C. Ardelean, I. Perianu, I. Pirciu, A. Robert Ion.