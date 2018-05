Dupa Dinamo, meciuri de Champions League: FCSB joaca cu Barcelona, Real si Atletico Madrid

La o zi dupa finala Cupei Romaniei U19, stelistii au plecat in Spania, la Madrid, pentru un turneu de gala

FCSB U19 a ajuns astazi la Madrid, unde va participa la un super turneu de juniori.

Alaturi de FCSB, la "Mondialul Cluburilor" participa cele mai tari echipe din Spania - Barcelona, Real Madrid si Atletico Madrid, dar si Marseille, Palmeiras si Santos.

FCSB a pierdut duminica finala Cupei Romaniei U19, la penalty-uri, in fata lui Dinamo.

Este totusi o performanta - prin parcursul din acest sezon in Cupa Romaniei, FCSB isi anunta revenirea in prim planul fotbalului romanesc la nivel de juniori.

Clubul a investit in ultimul an in dezvoltarea unei academii, la baza de pregatire care gazduieste si echipa mare.

Dinamo are sansa sa realizeze eventul - pe 3 iunie joaca finala din Liga Elitelor U19 cu Viitorul. Castigatoarea va avea drept de participare in UEFA Youth League.